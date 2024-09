POL-OG: Rastatt, A5 - voll gesperrt

Haslach (ots) - Ein 72 Jahre alter Mann wurde am Sonntagmittag in einer Bankfiliale in der Steinacher Straße Opfer eines Trickdiebstahls. Ersten Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Haslach zufolge soll der Senior gegen 13 Uhr an einem dortigen Geldausgabeautomaten Bargeld abgehoben haben. Währenddessen wurde er von einem noch Unbekannten in ein Gespräch ...

mehr