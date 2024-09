POL-OG: Rastatt - Zeugenaufruf nach handfestem Streit

Baden-Baden (ots) - Unbekannte sind am Samstag in der Zeit zwischen 9:30 Uhr und 21:15 Uhr in eine Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Bernhardstraße eingebrochen. Mit einem Werkzeug wurde offenbar ein Fenster aufgehebelt um ins Innere zu gelangen. Dort wurden Schränke und Schubladen durchwühlt. Mit Schmuck als Beute verließ der Einbrecher die Wohnung. Insgesamt liegt der Diebstahls- und vor allem ...

