POL-OG: Baden-Baden - Bedrohung

Gernsbach (ots) - Nach dem Diebstahl eines E-Bikes in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Hepplerstraße haben die Beamten des Polizeireviers Gaggenau in der Casimir-Katz-Straße eine verdächtige Person kontrolliert. Kurz vor 2 Uhr ging den Ermittlern ein 19-Jähriger ins Netz, welcher neben einem E-Scooter weitere Gegenstände mit sich führte, deren Herkunft er nicht plausibel darlegen konnte. Die Beamten gehen ...

