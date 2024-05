POL-OG: Mittelbaden, A5 - Wetterbedingte Verkehrsunfälle, Warnmeldung

Rheinau, Linx (ots) - Kurz nach 12 Uhr wurde ein Brand in einer Firma in der Straße "Am Erlenpark" gemeldet. Offenbar hatte Abdichtungsmaterial in einer Zwischendecke Feuer gefangen. Der Brand konnte jedoch durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Die Brandursache ist bisher unklar. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen gibt es keine verletzten Personen. Der Sachschaden an der Produktionshalle wird auf rund 10.000 ...

