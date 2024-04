Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Erfolgreiche Handyortung

Offenburg (ots)

Zu einem Diebstahl, bei dem offenbar das Handy eines Jugendlichen entwendet wurde, kam es am Montagmittag in Offenburg im Zeitraum zwischen 14:45 Uhr und 15:15 Uhr. Glücklicherweise konnte der 15-Jährige sein Handy mit der Hilfe eines Zeugen in einem Haus in der Franz-Simmler-Straße orten. Durch das Abspielen eines Signaltons konnte das Handy dann in einer Wohnung lokalisiert werden. Durch eine Richterin wurde, auf Antrag der Staatsanwaltschaft, die Durchsuchung der verdächtigen Wohnung angeordnet. Das an einem Ladekabel angeschlossene Mobiltelefon konnte aufgefunden und dem Eigentümer übergeben werden. Gegen die 60-jährige Wohnungsinhaberin werden nun weitere Ermittlungen geführt. /ng

