POL-OG: Offenburg - Unter Drogeneinfluss

Haslach (ots) - Am Dienstagnachmittag zwischen 15 udn 16 Uhr kam es in der Straße "Im Spießacker" zu einem versuchten Einbruch in einem Mehrfamilienhaus. Ein bislang unbekannter Täter soll während der kurzen Abwesenheit der Bewohner offenbar erfolglos versucht haben, sich durch Aufhebeln der Wohnungseingangstüre Zutritt zu der Wohnung in einem Obergeschoss zu verschaffen. Der entstandene Sachschaden an der Tür wird ...

mehr