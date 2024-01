Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung

Offenburg (ots)

Die Hintergründe einer Auseinandersetzung am Mittwochfrüh in einer Unterkunft in der Lise-Meitner-Straße sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Gegen 0:30 Uhr wurde eine dortige Schlägerei gemeldet. Beim Eintreffen der Polizeistreifen konnten mehrere stark alkoholisierte Männer angetroffen werden. Ein 39-Jähriger soll einen 53-Jährigen attackiert und dabei verletzt haben. Der mutmaßliche Angreifer, bei dem neben über 1,4 Promille auch der Verdacht auf Drogeneinfluss bestand, durfte die Nacht in Gewahrsam verbringen.

/ph

