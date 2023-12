POL-OG: Kehl - Wohnungsbrand

Lahr (ots) - Ein 37-jähriger Mann soll am Mittwochabend in einem Lebensmittelgeschäft in der Tiergartenstraße zwei Bierdosen in seine Hosentaschen eingesteckt haben ohne diese zu bezahlen. Beim Verlassen der Geschäftsräume wurde er von Mitarbeitern darauf angesprochen. Laut Zeugenaussagen wurde er zunehmend aggressiv, versuchte zu fliehen und stieß das sich ihm in den Weg stellende Personal zu Boden. Es gelang den ...

