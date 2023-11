Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sinzheim, A5 - Totalschaden

Sinzheim (ots)

Am frühen Dienstagmorgen gegen 3 Uhr kam es auf der A5 in Fahrtrichtung Süden, zwischen der Anschlussstelle Baden-Baden und der Anschlussstelle Bühl zu einem Verkehrsunfall. Der 37-jährige Fahrer eines Mercedes Sprinter befuhr den mittleren Fahrstreifen und wechselte aus bislang ungeklärten Gründen auf den rechten Fahrstreifen obwohl dort ein Lkw mit Anhänger fuhr. Hierbei kollidierte der Sprinter mit dem Anhänger des Lkw. Am Sprinter entstand mutmaßlich ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 15.000 Euro. Am Anhänger des Lastwagens ein Schaden von ungefähr 5.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. /ag

