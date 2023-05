POL-OG: Kappelrodeck - Verkehrsunfall unter Alkohol

Baden-Baden (ots) - Im Zuge kriminaltechnischer Untersuchungen am Tatort konnten Ermittler der Kriminalpolizei mehrere molekulargenetische Spuren sichern. Ein Abgleich der DNA in der polizeiinternen Datenbank erbrachte in der Zwischenzeit einen Treffer. Als mutmaßlicher Täter konnte ein 39 Jahre alter Mann identifiziert werden. Gegen ihn wird nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt. /ya ...

