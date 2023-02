Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Durmersheim - Zeugen zu Vorfall gesucht

Durmersheim (ots)

Zu Provokationen, Beleidigungen und einem körperlichen Angriff soll es am Montag gegen 19 Uhr zunächst in einem Supermarkt und dann auf dem Parkplatz davor in der Karlsruher Straße gekommen sein. Als Hauptaggressor und Angreifer soll dabei ein bislang nicht bekannter Jugendlicher agiert haben. Hierbei wurde eine 16-jährige Kundin, die in Begleitung ihrer Mutter beim Einkaufen war, wie auch eine 63-jährige Beschäftigte des Marktes von dem Jugendlichen, der sich in Begleitung zweier weiterer Kinder beziehungsweise Jugendlichen befand, getreten beziehungsweise geschlagen worden sein. Hinweise nehmen die Ermittler des Polizeipostens Bietigheim unter der Rufnummer 07245 91271-0, entgegen. /ag

