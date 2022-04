LPI-NDH: Nachbar mit dem richtigen Riecher

Voigtstedt (ots) - Am 02.04.2022 gegen 01:00 Uhr kam es am Bahnübergang in der Bahnhofstraße in Voigtstedt zu einem tragischen Verkehrsunfall. Eine männliche Person fuhr mit einem Kleinkraftrad und kollidierte aus bislang ungeklärter Ursache mit einem Güterzug, der das Gleisbett befuhr. Der Fahrer des Kleinkraftrads wurde durch den Unfall so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Durch die ...

mehr