Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ötigheim - Unfallflucht, Zeugen gesucht

Ötigheim (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Rastatt sind nach einer begangenen Unfallflucht zwischen Freitagabend, 19 Uhr und Samstagmorgen, 7:00 Uhr auf der Suche nach Zeugen. Eine bislang unbekannte Person befuhr in besagtem Zeitraum vergangener Woche die Industriestraße, als sie nach aktuellem Erkenntnisstand mit einem schweren Stein, auf einem dortigen Grundstück, kollidierte. Der Stein wurde hierbei um circa zwei Meter verschoben. Diverse Fahrzeugteile sowie eine circa 200 Meter lange Ölspur konnten am nächsten Tag an der Örtlichkeit vorgefunden werden. Die aufgefundenen Teile deuten auf einen dunkelgrauen Pkw als Unfallverursacher hin. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder dem mutmaßlichen Unfallverursacher geben können, melden sich unter der Telefonnummer: 07222 761-0, bei den Beamten des Polizeireviers Rastatt.

/lg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell