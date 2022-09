Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Renchen, Ulm - Unfallflucht, Zeugenhinweise erbeten

Renchen, Ulm (ots)

Ein in der Armenhöfestraße im Bereich einer Gaststätte am rechten Fahrbahnrand geparkter silberner VW Tiguan wurde am Freitag zwischen 19 Uhr und 21 Uhr durch einen bislang unbekannten Fahrzeuglenker beschädigt. Der oder die Unfallflüchtige war mutmaßlich beim Ausparken aus einem gegenüberliegenden Hof gegen den Spiegel sowie gegen die Fahrertür des VW gefahren. Ohne sich um den Schaden in Höhe von circa 2.500 Euro zu kümmern, setzte der Täter seine Fahrt fort. Zeugen, welche Hinweise zum nun gesuchten Fahrzeug, zur Identität des bislang unbekannten Fahrers oder zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer: 07841 7066-0 mit den Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkrich in Verbindung zu setzen.

/sk

