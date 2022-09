Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Gefährliche Körperverletzung

Achern (ots)

Zwei 21 und 22 Jahre alte Bekannte gerieten am Mittwochmittag auf einem Feldweg unweit der Berliner Straße aus noch nicht abschließend geklärten Gründen in Streit. Im Zuge dessen soll der 22-Jährige kurz nach 15 Uhr ein größeren Messer eingesetzt und seinen Kontrahenten damit attackiert haben. Während des anschließenden Gerangels wurden beide Beteiligte durch das Messer leicht verletzt und mussten in der Folge in einem örtlichen Krankenhaus ambulant versorgt werden. Die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch haben ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

/ya

