Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Oos - Hintergründe unklar

Zeugen gesucht

Baden-Baden, Oos (ots)

Nach einer Auseinandersetzung in der Nacht auf Mittwoch, die sich in der "Westliche Industriestraße" unweit eines Möbelhauses zugetragen haben soll, hat die Polizei Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Ersten Ermittlungen zufolge geriet ein 37 Jahre alter Mann kurz vor 4 Uhr aus noch ungeklärten Gründen mit einem Unbekannten in Streit, in dessen Verlauf er durch einen spitzen Gegenstand im Bereich des Rückens verletzt wurde. Der Verletzte informierte kurz danach einen Anwohner, welcher umgehend Rettungskräfte und die Polizei verständigte. In der Folge wurde der 37-Jährige in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Hintergründen des Vorfalls aufgenommen und nimmt unter der Rufnummer: 0781 21-2820 Zeugenhinweise entgegen.

