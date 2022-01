Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Mehrere Verletzte nach Auseinandersetzung

Rastatt (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Rastatt haben nach einer Auseinandersetzung am späten Freitagabend in einer Sozialwohnung in der Hohlohstraße gegen drei Männer im Alter zwischen 19 und 26 Jahren Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Nach derzeitigem Sachstand sollen sich kurz nach 22 Uhr mehrere Personen in einer Wohnung aufgehalten haben, als vier zunächst unbekannte Männer hinzustießen und es aus noch nicht abschließend geklärten Gründen zu einem Streit gekommen sein soll. Im Zuge dessen soll aus der vierköpfigen Besuchergruppe heraus zunächst ein Pfefferspray eingesetzt worden sein. Im weiteren Verlauf habe einer der Männer zudem mehrere Schüsse aus einer mit Gaspatronen geladenen Schusswaffe gefeuert, bevor er mit seinen Komplizen in einer weißen A-Klasse das Weite suchte. Durch die Angriffe wurde insbesondere ein 48-jähriger Mann verletzt. Aufgrund der stark reizend wirkenden Gase trugen letztlich jedoch auch sieben weitere im Haus befindliche Personen leichte Blessuren davon. In diesem Zusammenhang wurden vorsorglich auch der Rettungsdienst und die Feuerwehr verständigt.

Von den insgesamt vier flüchtenden Männern konnten Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Karlsruhe im Rahmen einer groß angelegten Fahndung drei Tatverdächtige kurz vor Mitternacht unweit des Europaplatzes vorläufig festnehmen. Die Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Rastatt hinsichtlich des vierten Verdächtigen sowie zu den Hintergründen des Vorfalls dauern an. Hierbei wird auch geprüft, ob der neuerliche Vorfall mit einem Ereignis am Dienstagabend (11.01.2022) in Verbindung steht.

Meldung vom 12.01.2021

Rastatt - Ruhestörung mit Folgen

Rastatt Die Meldung einer Ruhestörung am Dienstagabend in der Hohlohstraße, führte in der Folge zu mehreren Ermittlungsverfahren durch Beamte des Polizeireviers Rastatt. Als die Polizisten gegen 21:45 Uhr an der Örtlichkeit mit dem Lärmverursacher Kontakt aufnahmen, konnten sie aus der Wohnung des 48-Jährigen Marihuana-Geruch wahrnehmen. Beim Betreten und der freiwilligen Durchsicht der Räumlichkeiten konnten neben einem mutmaßlichen Cannabis-Marihuana-Gemisch noch eine Kleinkaliberwaffe, illegales Feuerwerk und weitere verbotene Gegenstände nach dem Waffengesetz aufgefunden und beschlagnahmt werden. Bei einem Anwesenden 23-Jährigen konnte neben einer kleinen Menge mutmaßlichen Amphetamins noch mehrere tausend Euro Bargeld entdeckt werden. Der 23-Jährige wurde vorläufig festgenommen und zum Polizeirevier Rastatt verbracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er auf freien Fuß entlassen. Die beiden Männer erwarten nun entsprechende Ermittlungsverfahren.

