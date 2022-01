Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl/Goldscheuer - Brand in einer Gaststätte

Kehl (ots)

Am Freitagabend, gegen 22:30 Uhr, brach in der Küche einer Gaststätte beim Sportplatz in Goldscheuer ein Feuer aus. Dieses konnte durch die Wehren aus Goldscheuer und Kehl gelöscht werden. In der Gaststätte entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden in Höhe von ca. 70.000 Euro. Das Polizeirevier Kehl hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

/FDR

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell