Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Schwer verletzt

Offenburg (ots)

Ein 85-jähriger Rollstuhlfahrer, der als Mitfahrer in einem Taxi unterwegs war, wurde am Mittwochnachmittag gegen 12:30 Uhr in der Weingartenstraße schwer verletzt. Der Taxi-Fahrer musste nach bisherigen polizeilichen Erkenntnisse verkehrsbedingt stark abbremsen. Hierbei verletzte sich der Rollstuhlfahrer so schwer, dass er zur Behandlung in eine Klinik gebracht werden musste. Die Beamten der Verkehrspolizei Offenburg haben die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Ein Sachschaden entstand nicht.

/ag

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell