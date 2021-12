Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Oos - Auseinandersetzung

Baden-Baden (ots)

Aus bislang nicht genau geklärten Gründen soll es am Samstagabend nach 22 Uhr in einem Gastronomiebetrieb in der Sinzheimer Straße zunächst zu einer verbalen Unstimmigkeit gekommen sein. In der Folge entwickelte sich vor dem Lokal auf der Straße eine heftige Auseinandersetzung zwischen ungefähr 10 Personen bei der auch mutmaßlich ein Messer und ein Schlagstock zum Einsatz gekommen sein sollen. Hierbei wurde ein 22-Jähriger schwer verletzt. Zwei weitere Männer, ein 21- und ein 25-Jähriger wurden leichter verletzt. Die Ermittlungen der Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt zu den bislang unbekannten Tätern dauern an. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer, 0781 21-2820, erbeten. /ag

