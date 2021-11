Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch - Kollision zwischen Pkw und Motorradfahrer

Oberkirch (ots)

Bei einem Abbiegevorgang wurde am Dienstagabend ein Motorradfahrer leicht verletzt. Ein 34-jähriger Opel-Fahrer befuhr die Straße "Inselbadweg" und wollte gegen 21:15 Uhr nach links in die Eisenbahnstraße abbiegen. Nach ersten Erkenntnissen übersah er offenbar einen von links kommenden 18-jährigen Motorradfahrer und kollidierte mit diesem. Durch den Zusammenstoß kam der 18-Jährige zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

/jp

