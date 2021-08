Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Friesenheim, Oberschopfheim - Spielautomat in Gaststätte aufgebrochen, Polizei bittet um Hinweise

Friesenheim, Oberschopfheim (ots)

Eine Gaststätte in der Oberdorfstraße ist am frühen Sonntagmorgen das Objekt der Begierde bislang unbekannter Einbrecher geworden. Die Eindringlinge sind gegen 4 Uhr durch ein aufgehebeltes Fenster in das Tanzcafé eingedrungen und haben einen dort aufgestellten Spielautomaten aufgebrochen. Über die Höhe des aus dem Automaten erbeuteten Bargelds sowie des verursachten Sachschadens liegen derzeit keine genauen Erkenntnisse vor. Der Gaststätteneigentümer konnte gegen 4 Uhr zwei Personen beobachten, die mit einem Fahrrad von dem Lokal weggefahren sind. Eine sofort eingeleitete Fahndung unter Einbeziehung eines Polizeihubschraubers sowie der Polizeihundeführerstaffel verlief ergebnislos. Der Diensthund konnte zwar eine Spur aufnehmen und die Beamten zu einem verdächtigen Anwesen führen. Eine Überprüfung der darin befindlichen Personen ergab allerdings keine weiteren Verdachtsmomente. Die Beamten des Polizeireviers Lahr und der Kriminaltechnik haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten mögliche Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer: 07821 277-0 zu melden.

