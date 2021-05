Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hausach - Verkehrsunfall, Zeugen gesucht

Hausach (ots)

Am Freitagmittag, gegen 12:35 Uhr, befuhr die Fahrerin eines Pkw Audi A 3, Farbe Silber, die Hauptstraße in Hausach in Fahrtrichtung Wolfach. In Höhe des Bistro Triangel stand ein Lkw im Gegenverkehr teils auf dem Fußgängerstreifen, teils auf der Fahrbahn. Dadurch war die Fahrbahn verengt. In dem Moment kam ein VW Bus entgegen und kam nach Aussage der Audi-Fahrerin auf deren Fahrstreifen. Diese musste nach rechts ausweichen und streifte dabei einen geparkten Pkw. Sie bemerkte den entstandenen Schaden erst am Abend.

Zeugen und evtl. Geschädigte werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Haslach, Telefon 07832/ 975920, in Verbindung zu setzen.

/EJA

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell