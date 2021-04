Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Neuried, L 98 - Ohne Führerschein unterwegs

Neuried, L 98 (ots)

Nachdem sich bei einer Kontrolle durch eine Streife der Bundespolizei in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag herausgestellt hat, dass ein 40-Jähriger ohne Führerschein unterwegs war, ermitteln nun die Beamten des Polizeireviers Offenburg. Der 40-Jährige war gegen 3 Uhr an der Kreuzung der L 98 und L 75 mit seinem Hyundai unterwegs, als er in den Fokus der Streifenbesatzung geriet. Er konnte den Beamten lediglich eine Bescheinigung über eine abgelegte Theorieprüfung vorzeigen, nicht aber einen gültigen Führerschein. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. /cw

