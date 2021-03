Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schuttertal - Alkoholisiert von der Fahrbahn abgekommen

Offenburg (ots)

Am frühen Samstagabend kam ein 44-jähriger Fahrer eines Kleintransporters auf der L103 im Schuttertal von der Fahrbahn ab. Glücklicherweise entstand dadurch lediglich Sachschaden am eigenen Fahrzeug in Höhe von ca. 9.000 EUR. Während der Unfallaufnahme wurde schnell ersichtlich, warum der Fahrer von der Fahrbahn abgekommen war. Er war mit knapp 1,5 Promille erheblich alkoholisiert. Neben einer Blutentnahme musste er auch seinen Führerschein abgeben. Der Kleintransporter war nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppdienst geborgen werden.

