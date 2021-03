Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Streit auf Spielplatz

Kehl (ots)

Nach einer gefährlichen Körperverletzung in der Straße `Am Ziegelhof´ am Mittwochabend, haben die Beamten des Polizeireviers Kehl die Ermittlungen aufgenommen. Ein 18-Jähriger traf sich gegen 21 Uhr mit zwei gleichaltrigen Freundinnen auf einem dortigen. Plötzlich traten nach Aussage der drei Heranwaschenden zwei 16-jährige Jungen an die Gruppe heran und attackierten den 18-Jährigen unvermittelt mit Fäusten. Bei dem Gerangel soll auch ein Messer im Spiel gewesen sein, weshalb der Angegriffene vorsichtshalber die Flucht ergriff. Als er kurz danach die Namen der Angreifer in Erfahrung bringen konnte, nahm er dies zum Anlass die Wohnschrift eines der Angreifer aufzusuchen und dort Drohungen auszusprechen. Beide 16-Jährige erwartete nun ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung. /bp

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell