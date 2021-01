Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bad Peterstal, Freiersbach, B28 - Von der Fahrbahn abgekommen

Bad Peterstal, Freiersbach (ots)

Eine 38-jährige Pkw-Führerin kam in Nacht von Montag auf Dienstag von der Fahrbahn ab, blieb hierbei glücklicherweise aber unverletzt. Die Skoda-Lenkerin befuhr gegen 23:40 Uhr die B28, als sie mutmaßlich aufgrund der verschneiten Fahrbahn die Haftung verlor und in einen angrenzenden Graben rutschte. Das Fahrzeug wurde am Folgetag geborgen. Über den Sachschaden liegen derzeit keine Erkenntnisse vor.

