POL-OG: Lautenbach- Auto überschlägt sich

Lautenbach (ots)

Ein Verkehrsunfall vermutlich in Folge von Schneeglätte ereignete sich am frühen Montagmorgen. Eine 36-jährige Fahrzeuglenkerin befuhr gegen 4:45 Uhr die Sohlbergstraße talwärts. Nach bisherigen Erkenntnissen rutschte der Wagen aufgrund der Schneeglätte in Richtung Abhang und überschlug sich anschließend mindestens zwei Mal. Glücklicherweise verletzte sich die Verkehrsteilnehmer hierbei nicht. Über den Sachschaden liegen noch keine genauen Erkenntnisse vor. /kw

