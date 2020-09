Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Auto kommt von der Fahrbahn ab

Offenburg (ots)

Am Sonntag kam es auf der B 462 um kurz vor Mitternacht in Höhe des Unimog-Museums bei Gaggenau zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde; der entstandene Sachschaden wird auf rund 50.000 Euro taxiert. Der Fahrer eines Mercedes war von Gaggenau in Richtung Rastatt unterwegs, als er mutmaßlich in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit zunächst nach rechts in die Schutzplanke prallte. Im Anschluss daran schleuderte der Wagen quer über die Straße, durchbrach linksseitig die Schutzplanke und kam im Grünstreifen zum Stillstand. Während der Unfallaufnahme musste die B 462 voll gesperrt werden.

