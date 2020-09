POL-OG: Gutach - Unfall mit Personenschaden

Polizeipräsidium Offenburg

Nicht angepasste Geschwindigkeit führte am vergangenen Samstag, 26.09.2020, gegen 16.00 Uhr, zu einem Verkehrsunfall auf der L107 in Richtung Oberprechtal. Ein 31-jähriger Fahrzeuglenker verlor hierbei in einer Kurve die Kontrolle über seinen Pkw und schleuderte von der Fahrbahn. Zum Stehen kam sein Pkw letztlich nach einer frontalen Kollision mit einem Baum. Der Fahrzeuglenker sowie ein weiterer Fahrzeuginsasse wurden aufgrund ihrer Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Ein ebenfalls mitfahrendes 12-jähriges Kind, wurde mittels Rettungsdienst in eine Klinik nach Freiburg transportiert. Die Landesstraße 107 war für die Dauer der Unfallaufnahme für ca. eine Stunde voll gesperrt. Der verunfallte Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Bergeunternehmen abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden dürfte einige tausend Euro betragen. Die Beamten des Polizeireviers Haslach haben die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise werden unter Telefonnummer 07832 / 975920 erbeten.

