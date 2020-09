Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: 13:20 Uhr - Haslach

Haslach (ots)

Bei weiteren Kontrollen bezüglich der Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes im ÖPNV, wurden in Haslach zwischen 11 Uhr und 13 Uhr keine Verstöße festgestellt. Die Kontrollen in diesem Bereich dauern an.

*rs

