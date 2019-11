Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Besigheim: Unbekannte randalieren in der Bonhoefferstraße; Großbottwar: Leergut gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Besigheim: Unbekannte randalieren in der Bonhoefferstraße

Einen Sachschaden von rund 5.000 Euro verursachten noch unbekannte Täter, die zwischen Donnerstag 19.00 Uhr und Freitag 10.30 Uhr in der Bonhoefferstraße in Besigheim randalierten. Die Unbekannten machten sich über einen Renault her, der auf einem öffentlichen Parkplatz stand. Mehr als 30 Mal traten und schlugen sie auf die Karosserie des Fahrzeugs ein. Die hintere Stoßstange wurde aus der Halterung gerissen. Darüber hinaus wurde nahezu der gesamte Renault zerkratzt. In die Schmutzablagerungen auf der Heckscheibe wurde ein Hakenkreuz eingezeichnet, sowie eine Buchstabenkombination, die in der Jugendsprache vermutlich für eine Beleidigung steht. Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Besigheim, Tel. 07143/40508-0, in Verbindung zu setzen.

Großbottwar: Leergut gestohlen

In der Nacht zum Freitag schlugen noch unbekannte Täter in der Sonnenbergstraße in Großbottwar zu. Die Unbekannten verschafften sich vermutlich über das Vordach eines Discounters Zugang zum Außenleergutlager eines Getränkemarkts. Anschließend durchtrennten sie Teile eines Maschendrahtzauns, der oberhalb des Metallzauns verläuft, und schafften so 14 Kisten á 20 mal 0,5 Liter Glasflaschen eines Erfrischungsgetränks, 8 Kisten á 20 mal 0,5 Liter PET-Flaschen eines Mineralwassers und 18 Stück 30 Liter Bierfässer nach draußen und entwendeten diese. Der Wert des Diebesguts dürfte sich auf rund 600 Euro belaufen. Der entstandene Sachschaden blieb gering. Hinweise nimmt der Polizeiposten Großbottwar, Tel. 07148/1625-0, entgegen.

