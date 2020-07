Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Lkw-Fahrer beschädigt geparkten Pkw und flüchtet

Offenburg (ots)

Am Montag hat um 10:30 Uhr der Fahrer eines Lkw - größer als 7.5 Tonner mit heller Lackierung, Teilkennzeichen WAT-??? -beim Rangieren an der Kreuzung Joseph-Haas-Straße / Richard-Wagner-Straße einen neben der Straße geparkten VW-Golf beschädigt. Der entstandene Sachschaden am Golf beläuft sich auf rund 2.500 Euro. Nach dem Unfall entfernte sich der Lkw-Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Gaggenau unter T. 07225 9887-0 in Verbindung zu setzen.

