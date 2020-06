Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinau, Linx - Brand in leerstehendem Haus

Rheinau, Linx (ots)

Nach ersten Erkenntnissen dürfte der technische Defekt an einer Lampe ursächlich für einen Brandausbruch am Montagmorgen in einem überwiegen leerstehenden Haus in der Tullastraße gewesen sein. Ein Zeuge hatte kurz vor 6:30 Uhr eine starke Rauchentwicklung wahrgenommen und einen Notruf abgesetzt. Einsatzkräfte der Feuerwehr waren schnell zur Stelle und konnten das Feuer löschen. Zurück blieben Verrußungen und ein geschätzter Sachschaden von mehreren Zehntausend Euro. Während des Löscheinsatzes musste die Tullastraße einseitig gesperrt werden. Verletzt wurde nach aktuellen Feststellungen niemand. Die Beamten des Polizeipostens Rheinau haben die Ermittlungen aufgenommen.

