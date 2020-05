Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Kollision mit Motorrad

Rastatt (ots)

Die Kollision zwischen einem Auto und einem Motorrad führte am Montag zu leichten Verletzungen des Zweiradfahrers. Die 66 Jahre alte Lenkerin eines Ford war kurz vor 16:30 Uhr auf der Röttererbergstraße unterwegs, als sie an der Kreuzung den von rechts aus der Franz-Phillipp-Straße herannahenden, bevorrechtigten Motorradfahrer offenbar zu spät erkannte und es zum Zusammenstoß kam. Mehrere Passanten und anschließend hinzugerufene Rettungskräfte kümmerten sich um den 63-jährigen Zweiradfahrer, welcher anschließend in das Krankenhaus nach Rastatt gebracht wurde. Der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

