Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ettenheimweiler - Falsche E-Werk Mitarbeiter unterwegs

Ettenheimweiler (ots)

Ein noch unbekannter Mann trieb im Verlauf der vergangenen Woche in Ettenheimweiler sein Unwesen. Der Unbekannte gab sich als Mitarbeiter des E-Werks aus und äußerte hierbei, Stromzählerüberprüfungen vornehmen zu wollen. So gelang er am Donnerstagmorgen in den Nebenraum eines Gebäudes, baute fachmännisch einen Stromzähler aus und entwendete das Teil im Wert von rund 500 Euro. In das Wohnhaus selbst ließ ihn der skeptische Hausbesitzer glücklicherweise nicht. Der Unbekannte wird als etwa 170 Zentimeter groß beschrieben. Er trug eine blaue Arbeitshose, eine schwarze Jacke und eine Schildmütze. Er soll gebrochenes Deutsch gesprochen haben. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen.

