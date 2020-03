Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Ebersteinburg - Kleiner Brand

Baden-Baden (ots)

Wie genau sich ein Lappen am Dienstagabend in dem Keller eines Anwesens in der Rosenstraße entzündet hat, ist noch nicht abschließend geklärt. Zu vermuten ist jedoch, dass eine Selbstentzündung des in Öl getränkten Textilteils gegen 20.30 Uhr vorliegen könnte und hierbei auch im Umfeld gelagerte Aktenordner entzündete. Der Brand konnte jedoch noch vor dem Eintreffen der alarmierten Wehrleute gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Die hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers Baden-Baden konnten keinen Gebäudeschaden feststellen.

/ya

