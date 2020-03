Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Weisenbach - nach Supermarktbesuch in Haft

Weisenbach (ots)

Ein 28-jähriger Mann kam nach einem Supermarktbesuch noch am Wochenende in Haft. Nachdem er bereits zwei Tage zuvor in demselben Supermarkt "Am Zimmerplatz" einen Mitarbeiter verletzte und weitere Mitarbeiter bedroht haben soll, wurde er am Freitagabend dort wiedererkannt. Der Supermarktmitarbeiter verständigte daraufhin die Polizei. Durch die Beamten des Polizeireviers Gaggenau konnten im Verlauf der Sachverhaltsabklärung bei dem jungen Mann nicht nur eine erhebliche Menge an Betäubungsmittel, sondern auch diverse Stichwaffen, vermeintliches Dealgeld und weitere Gegenstände, welche für den Handel mit Betäubungsmitteln sprechen, sichergestellt werden. Schlussendlich wurden bei ihm noch einige 9mm Patronen aufgefunden und beschlagnahmt. Dem Beschuldigten wurde sofort die Festnahme erklärt und er verbrachte die Nacht im Polizeigewahrsam. Noch im Laufe des Samstagvormittags übernahmen die Rauschgiftermittler der Kripo Rastatt den Fall. Der Beschuldigte wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Baden-Baden sogleich einem Bereitschaftshaftrichter vorgeführt; dieser erließ Haftbefehl und der junge Mann wurde im Anschluss direkt in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Das Kriminalkommissariat Rastatt ermittelt nun wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz.

/vd

