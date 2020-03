Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Zeugen gesucht

Kehl (ots)

Durch einen bislang unbekannten Fahrzeuglenker wurde in Bodersweier in der Leutesheimer Straße ein dort geparkter schwarzer Opel Corsa im vorderen Bereich der Fahrerseite beschädigt. Das Fahrzeug wurde am Samstag gegen 14.30 Uhr abgestellt. Als die Besitzerin am Montagmorgengegen 5:40 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurück kam, stellte sie das Malheur fest. Insgesamt entstand am Opel ein Schaden von circa 1.200 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Kehl bitten unter der Telefonnummer 07851 893-0 um Zeugenhinweise.

