Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Rotlicht missachtet und Unfall verursacht

Gernsbach (ots)

Weil er offenbar das Rotlicht einer Ampel missachtete, kam es in den frühen Mittwochmorgenstunden auf der B 462 zu einem Unfall mit erheblichem Sachschaden. Ein 64 Jahre alter Fahrer einer Mercedes E-Klasse war nach bisherigen Ermittlungen gegen 4:45 Uhr von Gaggenau in Richtung Gernsbach unterwegs. An der Ampelanlage bei der Abfahrt 'Gaggenau-Hörden' hielt dieser offenbar zunächst an der für ihn `Rot´ zeigenden Ampel an, bog dann jedoch nach links ab. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer bei `Grün´ von Gernsbach in Richtung Gaggenau fahrenden 44-jährigen Fiat-Lenkerin. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß niemand, trotzdem war ein Sachschaden von über 20.000 Euro zu beziffern.

