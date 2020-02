Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Aufgefahren

Lahr (ots)

Ein Gesamtschaden von rund 7.000 Euro ist die Bilanz eines Auffahrunfalls am heutigen Dienstagmorgen. Ein 73-jähriger Fahrer eines VW war kurz nach 8 Uhr auf der Kreisstraße (K5340) von Lahr kommend in Richtung Heiligenzell unterwegs, als er aus Unachtsamkeit in das Heck des vor ihm bremsenden Renault eines 27-Jährigen krachte. Die beiden Unfallbeteiligten blieben glücklicherweise unverletzt.

/ya

