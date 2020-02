Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinau, Freistett - Auto aufgebrochen

Rheinau, Freistett (ots)

Bislang unbekannte Täterschaft schlug am Sonntag in der Zeit von 14:45 Uhr bis 16:40 Uhr eine Seitenscheibe, eines auf einem Waldweg in der Werftstraße geparkten Subaru, ein. Vermutlich hatte der oder die Dieb-/e zuvor die im Fußraum des Autos zurückgelassene Handtasche gesehen. Die Handtasche samt Inhalt wurden mitgenommen und neben etwas Bargeld, fehlen nun eine Vielzahl von Dokumenten und Karten, deren Ersatzbeschaffung nicht nur teuer, sondern auch arbeitsintensiv sein wird.

