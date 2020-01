Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, Appenweier - Wilde Flucht unter Drogeneinwirkung

Offenburg (ots)

Ein 26 Jahre alter Mann hat sich am späten Donnerstagabend eine wilde Verfolgungsjagd mit einer Streifenbesatzung des Polizeireviers Offenburg geliefert. Glücklicherweise kam hierbei niemand zu Schaden. Die Beamten wollten den Rollerfahrer kurz vor Mitternacht in der Maria-und-Georg-Dietrich-Straße einer Kontrolle unterziehen, als dieser plötzlich beschleunigte und mit Geschwindigkeiten zwischen 80 und 100 Stundenkilometern sein Heil in der Flucht suchte. Trotz eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn war der 26-Jährige nicht zum Anhalten zu bewegen und raste stattdessen über die B 3 in Richtung Appenweier weiter. Auch Anhalteversuche von vorne blieben erfolglos, weil der Mittzwanziger den Polizeiwagen einfach umkurvte. Nachdem es dem Flüchtenden zunächst gelang, sich außer Sichtweite zu bringen, konnten ihn hinzugerufene Einsatzkräfte des Polizeireviers Achern gegen 0:15 Uhr im Bereich der Ortenauer Straße/Bachstraße in Appenweier aufspüren und vorläufig festnehmen. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich der 26-Jährige bereits seines Gefährts entledigt. Grund für die halsbrecherische Flucht waren laut seinen Angaben der vorherige Konsum von Cannabis und eine fehlende Fahrerlaubnis. Bei der Durchsuchung des vorläufig Festgenommenen konnten die Beamten zudem ein verbotenes Einhandmesser auffinden. Überdies führte der 26-Jährige die Polizisten zu dem in der Garage seiner Wohnanschrift versteckten Roller. Der Motorroller war weder zugelassen noch bestand Versicherungsschutz. Gegen den Mann wurden mehrere Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

