Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinmünster - Unfallflucht, Zeugen gesucht

Rheinmünster (ots)

Nach einer Unfallflucht am Sonntagabend auf der K3735 sind die Beamten des Polizeireviers Bühl auf der Suche nach Zeugen. Ein noch unbekannter Fahrerzeugführer soll gegen 20:30 Uhr auf der K3735, von Schwarzach Richtung Stollhofen unterwegs, bei der Einmündung zur L75 (Schwarzach) aus noch ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn gekommen sein. Dadurch musste eine 31-jährige Fahrerin eines Citroen nach rechts ausweichen und kam dabei von der Fahrbahn ab. Der Citroen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Ohne sich um den entstandenen Schaden von rund 2.000 Euro zu kümmern, fuhr der unbekannte Fahrzeugführer weiter. Die Insassen des Citroen blieben glücklicherweise unverletzt. Hinweise zum unbekannten Unfallverursacher werden unter der Telefonnummer 07223 99097-0 an die Beamten in Bühl erbeten.

/jh

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell