Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr, B 415 - Riskant überholt

Zeugen gesucht

Lahr (ots)

Nach mehreren mutmaßlich riskanten Überholmanövern eines 38 Jahre alten Ford-Fahrers am Samstagmittag auf der B 415 sind die Beamten des Polizeireviers Lahr auf der Suche nach Zeugen und möglichen Geschädigten. Der Fahrer des blauen Focus soll demnach gegen 14 Uhr von der Autobahnanschlussstelle kommend in Richtung Lahr unterwegs gewesen sein und hierbei, laut Angaben einer Zeugin, diverse Fahrzeuge trotz stetigen Gegenverkehrs auf halsbrecherische Art und Weise überholt und massiv gefährdet haben. Verkehrsunfälle sollen demnach nur durch die umsichtige Fahrweise der anderen Verkehrsteilnehmer verhindert worden sein. Hinweise zu der gefährlichen Spritztour werden an die Telefonnummer: 07821 277-0 erbeten.

/ya

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell