Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ringsheim, A5 - Aufgefahren und leicht verletzt

Ringsheim (ots)

Zwei Leichtverletzte und ein Schaden von circa 15.000 Euro sind das Ergebnis eines Auffahrunfalls, der sich am Dienstagabend gegen 20:15 Uhr in Fahrtrichtung Basel zwischen den Anschlussstellen Rust und Herbolzheim ereignet hat. Ein 43 Jahre alter VW-Fahrer war nach bisherigen Erkenntnissen, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten, zum Überholen vom rechten auf den linken Fahrstreifen gewechselt. Der 22-jähriger Fahrer eines BMW konnte nicht mehr abbremsen und prallte in das Heck des Sharan. Der mutmaßliche Unfallverursacher sowie seine Mitfahrerin wurden hierbei leicht verletzt.

/ag

