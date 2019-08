Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Mutmaßliche Rotlichtfahrt führt zum Unfall

Rastatt (ots)

An der Ampelanlage der B 462, von Rastatt kommend zur Auffahrt der A 5 in Fahrtrichtung Basel, kam es am Mittwochabend kurz nach 22 Uhr zu einem folgenschweren Unfall. Ein 61-jähriger Fahrer eines Opel Corsa wollte nach links auf die Autobahn abbiegen und hatte zunächst bei Rotlicht an der Ampelanlage angehalten. Aus bislang ungeklärten Gründen fuhr der Opel-Fahrer dann laut Zeugenaussagen trotz Rotlicht los und kollidierte mit dem auf der B 462 aus Richtung Gaggenau entgegenkommenden und mutmaßlich bei Grünlicht in den Einmündungsbereich einfahrenden Mercedes eines 44-Jährigen. Beide Unfallbeteiligten wurden schwer verletzt in die umliegenden Krankenhäuser eingeliefert. An den Fahrzeugen und Verkehrseinrichtungen entstand ein Sachschaden von circa 48.000 Euro. Den 61-Jährigen erwartet nun außerdem eine Strafanzeige. /ag

