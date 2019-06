Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Alkoholisiert gestürzt

Baden-Baden (ots)

Nach aktuellem Sachstand dürfte unter anderem der vorangegangene Alkoholkonsum eines 29 Jahre alten Mountainbikefahrers am Sonntagabend zu einem Verkehrsunfall geführt haben. Der junge Mann war kurz nach 20 Uhr auf der Ooser Bahnhofstraße unterwegs, als er alleinbeteiligt die Kontrolle über seinen Drahtesel verlor und stürzte. Er zog sich hierbei leichte Verletzungen zu und musste in ein örtliches Krankenhaus gebracht werden. Wie die alarmierten Beamten des Polizeireviers Baden-Baden feststellen mussten, saß der Endzwanziger mit deutlich über einem Promille am Lenker seines Zweirades.

/ya

