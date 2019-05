Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Seebach - Motorradfahrer gegen Reisebus

Seebach (ots)

Der 63-jährige Fahrer eines Motorradgespanns aus dem Ortenaukreis war am Sonntagnachmittag auf der L87 von der B500 in Richtung Seebach unterwegs. In einer scharfen Rechtskurve wurde er mit seinem Fahrzeug nach links aus der Kurve getragen und kollidierte mit einem entgegenkommenden Reisebus, der mit französischen Gästen besetzt war. Der Motorradfahrer stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Offenburg geflogen. Im Reisebus wurde niemand verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro. /Br

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-210

E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell