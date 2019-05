Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Seebach - Verkehrsunfall mit schwer verletztem Kind

Seebach (ots)

Am heutigen Nachmittag, gegen 16:00 Uhr, ereignete sich auf der B500 unmittelbar unterhalb des Mummelsees ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Der Fahrer eines VW, Golf, versuchte auf der B500 zu wenden, dabei kam es zur Kollision mit einem bergwärts fahrenden Motorrad. Durch die Kollision wurde die neunjährige Sozia des Motorradfahrers schwer verletzt. Das Kind und ihr Vater wurden mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus eingeliefert. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 8000 Euro. Die B500 musste bis ca. 18:00 Uhr voll gesperrt werden. Die Verkehrspolizei Offenburg hat die Ermittlungen aufgenommen. /FDR

